Краснокнижный паук еще может обитать в Подмосковье

Результаты исследований, организованных в этом году Министерством, показали, что в ранее зафиксированных местах обитания, расположенных в городских округах Луховицы и Серебряные Пруды, тарантул южнорусский сейчас не обитает, хотя там в целом сохранены условия, подходящие для их обитания. Возможно, причиной утраты популяций тарантула стало неблагоприятное влияние других паукообразных и насекомых. На данных территориях зафиксированы несколько десятков нор лабиринтовых пауков и несколько тысяч нор земляных пчел, конкуренция с которыми могла негативно повлиять на тарантулов.

Тем не менее, есть сведения о двух наблюдениях тарантула южнорусского в черте населенных пунктов Московской области, а также одно наблюдение на территории опытного поля РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева в Москве. По-видимому, эти находки стали результатом непреднамеренного завоза паука из более южных регионов. Вероятность, что тарантулы образуют в местах их находок хотя бы временные популяции не исключена. Поэтому говорить о том, что паук в Подмосковье больше не обитает, преждевременно, наблюдения будут продолжаться.

Южнорусский тарантул — теплолюбивый вид, предпочитающий лесостепные, степные и полупустынные зоны. Вся жизнь тарантулов связана с землей, поэтому ловчих сетей они не используют, а полагаются на внезапную атаку из засады и свои мощные хелицеры (ротовые придатки в форме клешней), которые в случае опасности они демонстрируют своему обидчику, задирая голову кверху вместе с передними лапами.

Яд тарантулов не является смертельно опасным для человека и крупных животных ввиду слабой активности и малой концентрации белковых токсинов, парализующих нервную систему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.