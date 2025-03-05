Краснокнижных рысей наблюдали в Волоколамском и Дмитровском округах

В Минэкологии Московской области поступают новые сведения о наблюдении рысей. Последние встречи отмечались в Волоколамском и Дмитровском округах. Напомним, что это животное занесено в Красную книгу Московской области и относится к категории статуса редкости 1 («Находящиеся под угрозой исчезновения»). Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

В конце XIX — начале XX веков рысь постоянно обитала в северном и восточном Подмосковье, но в 1990-х годах регулярно регистрировалась лишь на территории госкомплекса «Завидово» и в Шатуре, изредка заходя также в приграничные округа. С начала 2000-х годов область распространения вида несколько расширилась. Так, в предыдущий зимний период сотрудники Озернинского охотничьего хозяйства в ходе традиционного зимнего маршрутного учета наблюдали 4 особи в Рузском городском округе.

Численность рыси в регионе зависит от численности зайца-беляка. В середине 1980-х годов прошлого века на фоне максимального поголовья беляков, в Подмосковье учитывалось от 26 до 51 рыси. В дальнейшем численность популяции зайцев начала падать, что сократило количество рысей до 12 особей в 1994 году. В 2000–2003 годах, с увеличением поголовья беляка, количество рысей возросло примерно до 30 особей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.