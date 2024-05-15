Краснокнижных луговых луней зафиксировали на юге Подмосковья

Специалисты при обследовании лесных массивов и особо охраняемых природных территорий в городских округах Коломна, Зарайск и Серебряные Пруды обнаружили новые места гнездования краснокнижного лугового луня. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Луговой лунь — хищная птица из семейства ястребиных, занесенная в Красную книгу Московской области. В регионе численность пернатого за последнее десятилетие сократилась вследствие уничтожения естественных мест обитания и гнездования, а именно из-за распашки полей и ежегодных весенних палов травы. Недавние находки, сделанные специалистами, дают надежду на то, что у этих уникальных хищных птиц есть будущее на территории нашего региона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Луговой лунь является перелетной птицей, возвращающейся на гнездование в начале-середине весны. Интересным является то, что свои гнезда эти хищники обустраивают в полях на земле, среди густой растительности. Строительством травяного дома для будущего поколения занимается самка, в то время как глава семейства добывает для нее еду. Высиживанием яиц и охраной молодняка тоже занимается «мама», «отцу» же приходится выкармливать свое большое семейство в одного. Обычно в кладке у полевых луней насчитывается от 2 до 6 яиц, к сожалению, не все птенцы доживают до взрослого возраста.

В Подмосковье места гнездования луговых луней отмечены орнитологами в городских округах: Талдомский, Сергиево-Посадский, Воскресенский, Серпуховский, Ленинский, Лотошино, Волоколамский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Коломна, Егорьевск, Клин, Можайский, Шатура. Руза, Павловский Посад, Ступино, Кашира, Озеры, Зарайск, Щелковский.

Новые места гнездования хищных птиц были выявлены в государственных природных заказниках: «Остепненные склоны и балочные леса по правому берегу долины р. Осетрик» (г.о. Зарайск), «Карасевская лесная дача» (г.о. Коломна), а также в охранной зоне памятника природы «Широколиственный лес и луга на Мордвесе» (г.о. Серебряные Пруды).

«Для того, чтобы оберегать редкие виды нужно разбираться в специфике мест их обитания, кормовых объектах и благоприятных для размножения условиях. Зная то, чем питается животное, какой образ жизни ведет и какие биотопы предпочитает, можно опираться на его защиту и сохранение. Во многих региональных особо охраняемых природных территориях сохранены естественные места обитания многих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. Развитие заказников и природных памятников, установление их границ и особых правил поведения при нахождении в них — залог сохранения и приумножения природного богатства», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.