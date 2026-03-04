сегодня в 12:14

Краснокнижного манула, мило сидящего у дороги в Бурятии, засняли на видео

Глава «Бурприроды» Алдар Цыбикмитов выложил видео, отправленное местным фермером из Мухоршибирского района Республики Бурятии. На нем краснокнижный манул затаился рядом с Тугнуйским заказником и мило сидит, сообщает в VK пресс-служба бюджетного учреждения региона «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия».

У животных проходит романтичный и активный период гона. При этом самка может зачать детенышей только на протяжении нескольких дней.

В мае в Бурятии появятся манулята. Их выживаемость довольно низкая из-за недугов и естественных врагов.

На опубликованной записи показано, что манул притаился рядом с дорогой, сидит и смотрит на прохожих.

