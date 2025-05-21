Красногорскому ветерану Великой Отечественной войны подарили холодильник

Борису Васильевичу Быкову 95 лет. С июля 1941 года работал в военном госпитале, а после войны посвятил жизнь службе в Советской Армии. Затем 23 года трудился на машиностроительном заводе.

Социальный работник ветерана обратился в Общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с просьбой решить проблему вышедшего из строя холодильника у ветерана.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Артур Бадретдинов взял этот вопрос под личный контроль. Не откладывая в долгий ящик, он решил проблему кардинально, заменив неисправный аппарат на новый холодильник.

«Стараемся как можно чаще встречаться с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Запросов много, но мы справляемся с каждым, потому что их вклад в Победу — неоценим. Подаренный холодильник — это лишь малая часть нашей благодарности за их подвиг», — подчеркнул Артур Бадретдинов.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.