Красногорский центр «Искатель» принял участие в историческом фестивале

Участники Красногорского военно-исторического центра «Искатель» стали частью Исторического фестиваля «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия», который был посвящен малоизвестной странице Великой Отечественной войны — попытке снятия блокады Ленинграда, в ходе которой Вторая Ударная армия попала в окружение, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Многие пытались помочь ей выйти из окружения в районе деревни Мясной Бор в мае–июне 1942 года.

В фестивале участвовали более 300 представителей клубов исторической реконструкции из Новгородской, Ленинградской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Впервые принял участие в таком масштабном фестивале. Поражает атмосфера мероприятия, которая позволяет максимально погрузиться в те страшные годы, когда наши воины защищали Родину, погибали за нас и будущее своей страны, за детей и внуков. Хочу выразить благодарность организаторам подобных исторических реконструкций и администрации нашего города за поддержку, которая позволяет нам участвовать в таких фестивалях», — участник военно-исторического центра «Искатель», поделился своими впечатлениями Михаил Морозов.

Центром реконструкции стала узкоколейная железная дорога, воссозданная почти в том же виде, что и 80 лет назад. Благодаря усилиям любителей военной истории удалось создать максимально достоверную атмосферу того времени.

На мероприятии представили мотоциклы и бронетехнику времен Великой Отечественной войны. С неба прорыв Красной армии поддерживал штурмовик Ил-2 — единственный в мире летающий экземпляр такого самолета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.