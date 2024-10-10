Красногорский колледж стал призером Всероссийского конкурса

Красногорский колледж, расположенный в Подмосковье, занял призовое место во Всероссийском конкурсе лучших практик проектного обучения среди образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В конкурсе приняли участие 188 работ из 64 регионов России. Его целью было совершенствование механизмов внедрения проектного обучения в практику образовательных организаций.

Преподаватель специальных дисциплин Волоколамского филиала Красногорского колледжа Борис Волоколамский Фокин представил работу в номинации «Развитие молодёжного предпринимательства». Благодаря своим наработкам и методикам он помог студентам развить предпринимательские навыки и подготовиться к самостоятельной жизни.

Этот конкурс стал ещё одним подтверждением того, что Красногорский колледж активно развивает проектное обучение и помогает своим студентам стать успешными в будущем.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.