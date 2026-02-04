сегодня в 14:37

Красногорский колледж и лифтостроительный завод начнут подготовку специалистов с сентября

Красногорский колледж и Серпуховский лифтостроительный завод запустят с 1 сентября совместную образовательную программу по подготовке специалистов для лифтового хозяйства в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 1 сентября в Красногорском колледже стартует первый образовательный курс по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования для промышленных и гражданских зданий. Программа реализуется совместно с Серпуховским лифтостроительным заводом.

В колледже на улице Речной завершается капитальный ремонт, после которого к новому учебному году будут открыты два специализированных класса. Завод обеспечит мастерские современным оборудованием для практической подготовки студентов.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила, что создание отраслевых образовательных кластеров на базе колледжей и предприятий — важное направление развития профобразования региона. Такая модель позволяет формировать кадровый резерв и обеспечивает выпускникам уверенный старт в профессии.

Генеральный директор завода Геннадий Перегудов подчеркнул, что обучение будет соответствовать реальным требованиям рынка труда, а выпускники смогут решать конкретные задачи по обслуживанию и монтажу лифтового оборудования.

В новом учебном году планируется набрать одну группу из 25 студентов. Обучение пройдет по целевой форме с производственной практикой на заводе и перспективой трудоустройства на предприятия Московской области.

Директор колледжа Сергей Демин добавил, что сотрудничество с заводом позволит предлагать студентам востребованные специальности и дополнительные модули, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Проект открывает новые возможности для молодых специалистов и способствует развитию лифтового хозяйства в регионе.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.