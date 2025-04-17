Красногорский филиал Музея Победы представит выставку к своему 40-летнему юбилею

Временная экспозиция расскажет о том, с чего начиналась история учреждения культуры, кто стоял у его истоков, как шло комплектование фондовой коллекции и развитие музейной деятельности.

Мемориальный музей немецких антифашистов, в 2004 году ставший филиалом Музея Победы, был создан в 1985 году по совместной инициативе руководства Советского Союза и Германской Демократической Республики в бывшем здании Центральной антифашистской школы.

Посетители увидят архивные фотографии музея, подарки и памятные сувениры, грамоты от иностранных делегаций и организаций, первую книгу отзывов, публикации о музее в отечественной и зарубежной прессе. В витринах также будут представлены фотографии, отражающие современную деятельность филиала, раритеты последних фондовых поступлений, благодарственные письма и другие материалы.

«На сегодняшний день фондовое собрание музея насчитывает около 50 тысяч уникальных предметов, особое место в экспозиции занимает тема военного плена и спецпропаганды в годы Великой Отечественной войны», — рассказала и. о. директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.

Познакомиться с временной экспозицией жители и гости городского округа Красногорск смогут до 1 июля.

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