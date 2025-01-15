Красногорский филиал Музея Победы подготовит 10 выставок в 2025 году

В 2025 году Красногорский филиал Музея Победы планирует организовать 10 выставок и около 50 патриотических мероприятий, в том числе приуроченных к значимым памятным датам. Ключевым событием станет празднование 80-летия Победы, сообщила пресс-служба музея.

«Весь 2025 год в Красногорском филиале Музея Победы пройдет под эгидой празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Все мероприятия и выставки так или иначе будут связаны с этим знаковым событием нашей истории», — отметала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Так, например, в феврале откроется фотодокументальная уличная выставка «Красногорский рубеж», посвященная вкладу прифронтового Красногорска и его жителей в Победу над фашизмом. В экспозицию войдут материалы, рассказывающие о Красногорском истребительном батальоне, батальоне Народного ополчения и Красногорском партизанском отряде, о заводах и артелях, полностью перестроившихся на производство продукции военного назначения, о работе восьми военных госпиталей, о создании и деятельности Центральной антифашистской школы, а также о большом вкладе в Победу простых красногорцев. В проекте будут представлены предметы быта и одежда военного времени, газеты, фотографии, письма, документы, листовки и другие материалы. В апреле 2025 года музей представит фотодокументальную передвижную выставку «Свершение. Победа советского слова на фронте», которая расскажет о важнейшей победе советской политической мысли на полях сражений особого фронта Великой Отечественной войны. На планшетах будет представлена работа Главного политического управления Красной Армии и ее фронтовых подразделений (в том числе — по моральному разложению армии врага).

Главным проектом Красногорского филиала Музея Победы станет экспозиция «Идеология Победы», которая начнет работать в апреле 2025 года. В рамках подготовки выставки будет полностью обновлен второй этаж музея. Новая экспозиция расскажет о силе духа советского народа, благодаря которой в годы Великой Отечественной войны было остановлено и уничтожено нашествие фашистской Германии. Организаторы представят фотодокументальные материалы о подвиге советских политработников и деятелей культуры, их награды и личные вещи; работы художников-карикатуристов, плакатистов и графиков, в годы войны сотрудничавших с Главным политическим управлением Красной Армии; печатные материалы спецпропаганды: листовки, газеты, брошюры и журналы, а также малоизвестные фотографии советских военных корреспондентов и др.

Кроме того, к юбилею Победы Красногорский филиал планирует провести ряд мероприятий — праздничный арт-марафон «Память поколений», открытый Всероссийский конкурс детских рисунков «Великой Победе посвящается», традиционный шахматный турнир Победы. В рамках этих событий пройдут театрализованные выступления музыкальных коллективов с песнями военных лет, чествование ветеранов, а также парад ретроавтомобилей и мотоциклов.

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