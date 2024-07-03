Красногорский филиал Музея Победы откроет выставку ко Дню семьи, любви и верности

«Во все времена для русского человека семья была главным богатством и настоящей опорой. Даже в самое тяжелое время, в годы Великой Отечественной войны, именно семья давала силы, мысль о родных, которые ждут дома, помогала бороться с врагом. И в настоящее время каждая семья бережно хранит память о фронтовиках, тружениках тыла, которые рисковали собой и своим здоровьем ради будущего своих детей и страны», — отметили в Музее Победы.

В центре выставки будет представлен символ семейного уюта — самовар фабричной работы на квадратной подставке конца XIX — началом XX вв. Также среди экспонатов — льняная скатерть с вышивкой гладью цветными нитками мулине, коробка для чая. Посетители также увидят письмо с фронта москвича Владимира Костромина своей жене, в котором он пишет о себе и положении армии.

Всем желающим подробнее ознакомиться с выставкой и экспозициями Красногорского филиала Музея Победы предлагают в День семьи, любви и верности, 8 июля, посетить бесплатную экскурсию «Семейная история». Программа начнется в 15.00. Экскурсовод расскажет истории известных семей, внесших большой вклад в борьбу с фашизмом, и покажет их раритеты. Среди героев — Зоя и Александр Космодемьянские, Галина Хромушина, Ираклий Тоидзе, Эрнст Тельман, Роман Руденко и другие. Затем, в 16.00, гости смогут присоединиться к мастер-классу «Семейная фотография», на котором участники изготовят тематические магниты к празднику.

Выставка будет работать до 9 июля текущего года.

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