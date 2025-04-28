Красногорский филиал Музея Победы будет работать все майские праздники

В предстоящие праздничные дни, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, Красногорский филиал Музея Победы будет открыт посетителей с 10:00 до 18:00. Гостей ждет насыщенная программа: экскурсии, концерты, выставки, мастер-классы, кинопоказы, спектакль и шахматный турнир. Многодетные семьи и дети до 14 лет смогут посетить культурную площадку бесплатно.

Интересные мероприятия запланированы на все праздничные дни. Так, 5 мая будет организована арт-площадка «Место встречи — Музей Победы», в рамках которой пройдут флешмоб «80 лет Победы», концерт, выставка ретроавтомобилей и мастер-классы. 6 мая стартует экскурсионный проект «Дети — детям». 8 мая Московский патриотический театр «Варяги» выступит со спектаклем «Василий Теркин», также состоится пешеходная экскурсия «Красногорск — Победе».

В День Победы жители и гости округа увидят обновленный первый этаж филиала Музея Победы и познакомятся с разделами о Первой мировой войне, причинах появления нацизма и начале Великой Отечественной войны. Посетителям также представят выставку, посвященную 40-й годовщине со дня открытия музея.

«Временная экспозиция расскажет о том, с чего начиналась история музея, кто стоял у его истоков, как шло комплектование фондовой коллекции и развитие музейной деятельности. Филиал будет работать дольше обычного, до 20:00, последняя экскурсия начнется в 18:30. Посетить культурную площадку в этот день можно будет бесплатно», — отметили в Красногорском филиале Музея Победы.

В течение дня 9 мая гостей ждут на эксклюзивной экскурсии «Великой Победе посвящается». В формате «открытого микрофона» пройдет музыкальная акция «Споемте, друзья» — каждый посетитель сможет исполнить свою любимую песню военных лет. В рамках Фестиваля правильного кино представят художественный фильм «Мешок картошки» и документальную ленту «Почему Сталин — это не Гитлер». Кроме того, дети и взрослые смогут принять участие в различных мастер-классах, а также сделать на память историческую фотографию в организованной на уличной площадке фотозоне «Знамя Победы».

С подробной программой можно ознакомиться на сайте Красногорского филиала Музея Победы.

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