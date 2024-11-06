Красногорские танцоры победили на соревнованиях «Большой кубок весны»
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Воспитанники хореографической студии «Луч» и эстрадно-джазовой студии «Миг танца» (Дом культуры «Луч») под руководством Алевтины Игоревны Пося приняли участие во Всероссийском турнире по танцевальному спорту «Большой кубок весны». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В соревнованиях приняли участие 22 воспитанника студий, сделавших в общем 67 выходов на паркет.
По результатам конкурса юные артисты добились впечатляющих успехов.
В общей сложности красногорские спортсмены собрали три золотых кубка, 5 золотых медалей, 4 серебряные медали и 7 бронзовых медалей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.