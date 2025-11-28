Красногорские школьники стали призерами региональной акции

Акция направлена на формирование у детей и молодежи навыков здорового образа жизни через ценности физической культуры. Проект ежегодно привлекает множество участников и остается одним из самых востребованных, в этом году на него было представлено более 1,2 тысячи работ.

В числе победителей — ролик, рассказывающий о серьезном увлечении самбо ученика военно-инженерного класса лицея Александра Багринцева. Работа стала лучшей в номинации «Мой любимый вид спорта».

«Физическая культура не только развивает тебя, но и делает более дисциплинированным, спортивным, честным и смелым, помогает достигать целей», — делится в шестиклассник.

Юноша занимается в красногорском клубе «Рубин», является призером множества соревнований разного уровня, включая международные, по самбо, джиу-джитсу, греплингу и другим видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.