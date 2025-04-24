Красногорские школьники поучаствовали в интеллектуальной игре «Страницы Великой Победы»

В преддверии важной даты, которую наша страна отметит 9 мая, учащиеся восьми школ Красногорска приняли участие в викторине. Команды отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне: вспоминали ключевые сражения, даты, имена маршалов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Площадкой проведения интеллектуальной игры, организаторами которой выступили МУ «Молодежный центр» и военно-исторический клуб «Искатель» при поддержке управления образования округа, стала гимназия № 6.

«Ребята соревнуются в знаниях по страницам Великой Отечественной войны — по периодам, по людям, по технике, по оружию. Игра нацелена не только на выявление знаний, но и на быстроту, соображение, догадливость», — сказал специалист по работе с молодежью МУ «Молодежный центр», руководитель военно-исторического центра «Искатель» Леонид Трестин.

Баллы участникам приносили правильные ответы на вопросы из школьной программы по истории. Некоторые из них были очень сложными и требовали от игроков глубоких знаний предмета.

«Вопросы, конечно, были интересные, все же есть моменты, как будто вообще никто их не знал, даже организаторы. По типу Балтийского флота, впервые такое вообще слышу», — поделился впечатлениями участник викторины Тигран Хачатурян.

Победителями этой интеллектуальной битвы стали учащиеся лицея № 4, заслуженной наградой которым стали ценные призы. Организаторы же планируют продолжить проведение таких игр и в других образовательных учреждениях муниципалитета.

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