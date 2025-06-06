Красногорские огнеборцы провели экскурсию для дошкольников

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Сотрудники 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали экскурсию по подразделению для воспитанников детского сада из пгт. Нахабино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам начальника части Александра Смирнова, занятие проводилось с целью формирования у представителей подрастающего поколения культуры безопасности.

В ходе увлекательной экскурсии по всем помещениям подразделения работники дежурного караула рассказали маленьким гостям об их предназначении, продемонстрировали пожарную технику и специальное оборудование.

«Дошколята узнали о профессии пожарного, о защитных свойствах боевой одежды и разобрали алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации», — сказал Александр Смирнов.

Огнеборцы разрешили дошкольникам посидеть в кабине пожарной автоцистерны и ответили на интересующие ребят вопросы.

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