Красногорск открыл сезон новогодних праздников зажжением елок 1 декабря

Жители и гости Красногорска 1 декабря приняли участие в праздничных мероприятиях по зажжению огней на новогодних елках на площадях, в парках и общественных пространствах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первый день декабря во всех районах Красногорска прошли праздничные мероприятия, посвященные зажжению огней на новогодних елках. На площадях, в парках и общественных пространствах для жителей и гостей города организовали выступления творческих коллективов, интерактивные игры для детей и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Центральной площадкой праздника стала территория у ДК «Подмосковье». Здесь собрались сотни красногорцев и гостей города. Программа началась с веселых игр со скоморохами, затем выступили коллективы дворца культуры, прошел флешмоб от Школы современного танца «Про-Движение», а также номера студии эстрадного вокала «Веста», театра песни «Модемуз» и ансамбля «Знаменские барабанщики».

Главным событием стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с главой округа Дмитрием Волковым жители зажгли огни на главной елке. После этого гости праздника участвовали в играх и получили заряд новогоднего настроения. На всех праздничных площадках округа царила атмосфера зимней сказки и приближающегося праздника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.