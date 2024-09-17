Краснодарского водохранилища больше не существует

сегодня в 15:27

Краснодарское водохранилище осушилось на 100% в связи с жарой. Об этом сообщает Mash .

До тотального осушения в нем было примерно 158 млн кубометров воды. В данный момент вместо нее остались лишь трещины из грязи.

На опубликованном видео мужчины ездят по осушенному водохранилищу на багги. Обстановка напоминает сюжет фильма «Безумный Макс».

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута рассказал, что Каховского водохранилища больше не существует. Оно высохло практически полностью.