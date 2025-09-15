Красников: технологии позволят расширить человеческие возможности

Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости поделился прогнозами о скором появлении людей с кибернетическими элементами.

«Я думаю, это конец 2030-х годов», — заявил глава РАН, отвечая на вопрос о сроках реализации таких технологий. По его словам, развитие сетей 5G и 6G создаст основу для суперкомпьютерных центров, необходимых для обучения автономных роботов и управления сложными нейроинтерфейсами.

Красников детализировал возможные направления улучшения человека: «Человек сможет вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее». При этом он отметил, что параллельно будет развиваться и робототехника, становясь более человекоподобной и эмпатичной: «Будет очень сложно отличать человека от киборга».

Глава академии наук подчеркнул, что Россия активно участвует в этих исследованиях, разрабатывая как программные, так и аппаратные компоненты для будущего симбиоза человека и машины.