Красная и крупная: как правильно выбрать икру

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о выборе вкусной и свежей икры на новогодний стол. Так, стоит обратить внимание на название рыбы на этикетке, дату изготовления и фасовки, сообщает Крымское информационное агентство .

«Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово „икра“, номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности „Р“. Такая надпись должна быть „выбита“ изнутри», — сказали эксперты.

При этом самая крупная — это икра кеты: размер ее икринок может достигать 7 мм, цвет будет бледно-оранжевым с красноватыми вкраплениями, а икринка форели составит около 2 мм, цвет — от желтого до ярко-оранжевого.

Икра — очень полезный продукт: она богата белком, фосфором и кальцием, которые необходимы для обмена веществ, а жирные кислоты омега-3 положительно влияют на работу сердца и сосудов, заключили в ведомстве.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.