Красная елка и змейки: эксперт рассказала, как украсить квартиру к Новому году

Основатель компании, занимающейся оформлением праздников, Иванна Градышина рассказала, как украсить квартиру к приближающемуся Новому году: в начале 2025 года в тренде будут изображения Змеи, а также красный, зеленый и золотой цвета, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, в наступающем году будут актуальны натуральность и минимализм. Можно сделать и развесить дома самодельные фигурки из бумаги или картона в форме звезд, сердечек или снежинок и поставить оригинальную красную елочку.

Символ Нового 2025 года — Зеленая Змея, можно купить многоразовую наклейку с ее изображением и разместить на подходящей поверхности: плитке, окне, стене, добавила эксперт.

Создать романтическую и уютную обстановку к празднику помогут свечи, некоторые из них даже не нужно поджигать: светодиодные лампочки, которые можно приобрести за 350 рублей за набор, работают от батареек, также уточнила Градышина.