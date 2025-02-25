Красивые даты: сотни пар поженились 25 января и 5 февраля в Кузбассе

На самое начало года, 3 января и 2 февраля пришлось подавать заявления сильно заранее. В субботу, 25 января, свадьбы сыграли более 150 пар, а 25 февраля брак заключили всего 7 пар. При этом чаще жители Кузбасса все же выбирают провести церемонию в выходные дни, чем в будни.

Ранее сообщалось о свадебных и семейных традициях на Руси, связанных с Масленичной неделей. Вторник, который также именовался Заигрышами, отводился под смотрины невест. В этот день молодежь каталась с горок, веселилась и общалась.

В любой день Масленицы можно было свататься. В среду зять должен был вместе с другими гостями посетить тещу, а пятница называлась Тещиными вечерками, когда уже сама теща приходила к зятю на блины.

В Великий пост венчаться было запрещено, но, наоборот, очень приветствовалось в первое воскресенье после Пасхи — на Красную горку.