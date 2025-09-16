Красиво и удобно: стилист рассказал о модных трендах для женщин после 30

Эксперт-стилист из Новосибирска Ольга Белашова заявила, что женщине за 30, подбирая одежду, следует в первую очередь оценить собственный образ жизни и интересы. Фрилансер и офисная сотрудница будут одеваться по-разному, сообщает Om1 Новосибирск .

По ее словам, среди долгоживущих классических трендов можно в первую очередь отметить классический принт «горох» и вещи в эстетике avant-garde: ассиметричные топы или юбки с неровным подолом.

«Этот тренд обладает большой долгосрочностью. Он будет актуален ближайшие лет десять, а подобная вещь может быть как удобной для повседневной носки, так и стать ярким акцентом образа», — сказала стилист.

Специалист также высказала мнение о востребованности комбинезонов и готовых костюмов, активно рекламируемых на онлайн-платформах. Костюмная группа по-прежнему в тренде, но ее ценность заключается не столько в мимолетных веяниях моды, сколько в ее функциональности.

Приобретение добротного костюма — это вклад в гардероб. Его можно надевать как в собранном виде, так и по отдельности, сочетая с другими предметами одежды, создавая разнообразные образы, заключила эксперт.