Крашенинников: Конституция России соответствует современным реалиям

Конституция России отвечает реалиям времени. Нет надобности вносить определенные поправки, рассказал ТАСС председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Федор Крашенинников.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время Петербургского международного юридического форума допустил, что в дальнейшем Конституцию России могут изменить.

Крашенинников отметил, что Конституция России качественно прописана. Она соответствует современным реалиям.

Касательно поправок в Конституцию, нет необходимости в данный момент вносить их. Иногда некоторые вопросы появляются, но они обладают «эмоционально-пиаровским свойством», отметил депутат Госдумы.