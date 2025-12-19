Краеведческое общество Одинцовского округа подвело итоги девятилетней работы

В библиотеке № 1 Одинцова состоялась презентация Краеведческого общества, объединяющего научных работников, исследователей и жителей округа. Организация была основана в 2016 году. Директор общества Антон Кузнецов рассказал о результатах работы за девять лет.

Среди значимых проектов общества — «НАСЛЕДИЕ — Одинцовские древности», направленный на сохранение археологического наследия, и «Одинцовская Электронная Краеведческая Библиотека», где собирают, изучают, оцифровывают и размещают в интернете материалы по истории и культуре округа.

Общество также занимается краеведческим туризмом, издательской деятельностью, созданием коллекций артефактов и разработкой тематических программ. За последние годы были изданы «Книга Памяти жертв фашизма среди мирного населения Московской области в 1941–1945 гг.», альбом о краеведе Александре Пузатикове и открытки к 150-летию ученого Сергея Григорьева. Готовятся новые публикации.

Особое место в деятельности общества занимают коллекции: библиотека краеведческих изданий, материалы по фалеристике, коллекции марок, конвертов, открыток, вымпелов, медалей, а также подборки минералов, окаменелостей, этнографических предметов и артефактов советского быта. Экспозиции этих коллекций стали самой зрелищной частью презентации.

