Краеведческий поход в Дунино пройдет 17 января в Одинцовском округе

Первый в 2026 году краеведческий поход по окрестностям деревни Дунино состоится 17 января. Мероприятие организует Краеведческое общество по просьбам жителей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Участники похода пройдут по учебно-познавательному маршруту длиной 6 километров, который охватывает уникальные природные ландшафты и объекты культурного наследия. В программе предусмотрены остановки у наиболее интересных точек для экскурсий и рассказов.

Экскурсанты посетят двухъярусный храм Михаила Архангела с выставкой военных артефактов, познакомятся с геологическими особенностями местности, речными террасами и славянскими селищами. Краеведы расскажут о древних катастрофических явлениях, сформировавших этот район.

Продолжительность маршрута составит около 3,5 часов. Для участия необходима регистрация по ссылке, группа ограничена 30 участниками. Дети допускаются только в сопровождении взрослых. Регистрация завершится при наборе необходимого количества человек. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.