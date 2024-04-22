Краеведческий фестиваль «Солнечногорский лосенок» прошел в Подмосковье

Итоги ежегодного библиотечного краеведческого фестиваля «Солнечногорский лосенок» подвели в центральной детской библиотеке им. Бориса Васильева в Солнечногорске. В этом году событие состоялось в седьмой раз, передает пресс-служба администрации городского округа.

Участниками стали четвероклассники гимназии № 6, лицея № 7 и частной школы «Ступени». На протяжении учебного года они посещали краеведческие уроки: изучали историю родного края, в том числе события времен Великой Отечественной войны, многообразие его флоры и фауны, реки и озера, выдающихся деятелей, писателей и поэтов. После освоения образовательного курса юные слушатели прошли тестирование, включающее 50 тематических вопросов по изученным материалам.

Лучших знатоков чествовали на торжественном фестивале. В коллективном зачете первыми стали ученики 4 «Д» класса лицея № 7. Также были определены победители в личном зачете. Все отличившиеся получили дипломы, памятные призы и сладкие сувениры от спонсора, а обладателю первого места вручили символ проекта — игрушечного лосенка ручной работы.

«Библиотечный краеведческий проект «Солнечногорский лосенок» много лет является очень востребованным среди педагогов и младшеклассников городского округа. В этом году благодаря участию в нем почти 50 детей значительно расширили знания о своей «малой родине» и кругозор в целом», — прокомментировал заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

На церемонии награждения напутственными словами наставляли ребят почетные гости: председатель молодежного парламента г. о. Солнечногорск Алексей Чернышов, поэты Елена Барашкова и Вячеслав Барзенков. Концертную программу праздника обеспечивали вокалисты Школы искусства вокала «Гармония».

Автором проекта «Солнечногорский Лосенок» выступает ведущий библиограф Центральной детской библиотеки им. Бориса Васильева Елена Васюкова. Следующий набор на краеведческий курс начнется в новом учебном году.

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