Краевед округа Пушкинский поучаствовала в форуме на Забайкалье как эксперт

Жительница округа Пушкинский, краевед и аттестованный гид по Подмосковью Ольга Соловьева выступила в качестве спикера на межрегиональном форуме «Моя Земля — моя семья», прошедшем в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Форум семей и традиционных ценностей прошел в Чите, участие в нем приняли семьи Забайкальского края, эксперты и федеральные спикеры.

На тренд-сессии «Край, в котором я живу», посвященной развитию внутреннего туризма, Ольга представила свой взгляд на то, как пробудить интерес к истории родного края у молодого поколения. Она убеждена, что даже в самом знакомом месте можно найти удивительные истории и факты, достойные изучения. В качестве примера она привела свой родной город Пушкино, где ей удалось создать уникальные экскурсионные маршруты.

Ольга Соловьева известна в Пушкино как автор необычных экскурсий, которые переносят участников в прошлое, позволяя им почувствовать атмосферу разных эпох и понять, как развивался город. Ее работа — это не просто сухой пересказ исторических событий, а увлекательное путешествие, которое оживляет историю.

Более того, к 100-летию Пушкино, которое город празднует в 2025 году, Ольга Соловьева подготовила особенный подарок — книгу «Пушкино: прогулки по столетнему городу», в которой собраны эксклюзивные истории о подмосковном городе. Это не просто сборник фактов, а настоящий путеводитель по Пушкино, который поможет каждому желающему открыть для себя новые грани города.

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