Краб, рыбка, креветки: когда их можно есть верующим москвичам в Великий пост?

Впереди православных ждет Великий пост, во время которого будет 2 дня, когда можно есть рыбу, один — когда икру. На рыбном рынке «Москва на волне» показали, что можно будет поставить на стол, передает корреспондент РИАМО.

В этом году Великий пост у православных христиан начинается 3 марта, а закончится он 19 апреля. В Великий пост есть несколько дней, когда допускается рыба. В этом году это Благовещение 7 апреля, Лазарева суббота 12 апреля, в этот день можно употреблять икру, и Вербное воскресенье 13 апреля.

«Рыба, конечно же, отличается от мяса по химическому составу. Белок рыбы очень хорошо усваивается и переваривается. Отлично подходит для питания людям с хроническими заболеваниями, проблемами с желудочно-кишечным трактом. Поэтому рыбу стоит включать в повседневный рацион тем, кто не постится», — рассказала главный специалист-диетолог департамента здравоохранения города Москвы Антонина Стародубова.

Она отметила, что рыба особенно ценна своим содержанием полезных омега-3 жирных кислот, витаминами, цинком и минералами. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему и работу мозга. Диетолог напоминает, что специалисты советуют есть рыбу 2-3 раза в неделю, это оптимальное для организма количество. При этом Стародубова отмечает, что диетологи не рекомендуют жарить рыбу. В этом случае организм получит избыточное потребление жиров.

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Руководитель производства рыбных рынков «Москва на волне» Иван Буря показал, чем могут полакомиться москвичи в пост.

«На этой витрине у нас представлены товары собственного производства — это водные беспозвоночные, моллюски, бескровные, которых можно есть в пост и получать все необходимые витамины и животные белки», — показал витрину Буря.

Он уточнил, что тут можно приобрести кальмара, каракатиц, моллюсков, мидии, морской гребешок. Кроме того, среди москвичей стало популярно мясо краба и его клешни. Помимо разнообразной свежей рыбы и креветок, гости рынков смогут купить замороженные морепродукты и консервы.

На рыбных рынках «Москва на волне» можно приобрести около 600 наименований рыбы и морепродуктов из 13 морей и 3 океанов России.