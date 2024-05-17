КПРФ в Мособлдуме поддержала бессрочный статус многодетных семей в Подмосковье

Накануне перед 84 пленарным заседанием Мособлдумы состоялось заседание фракции КПРФ. В ходе заседания фракции депутаты обсудили вопросы повестки 84 заседания регионального парламента. Фракция КПРФ приняла решение поддержать принятие 12 проектов законов Московской области. Среди них областной законопроект, устанавливающий бессрочный статус многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

В заседании участвовали зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, зампредседателя Мособдумы Константин Черемисов, председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков, депутаты Олег Емельянов, Елена Мокринская, Татьяна Никитас, Татьяна Ордынская, Марк Черемисов.

Фракция КПРФ приняла решение поддержать принятие 12 проектов законов Московской области. Среди них областной законопроект, устанавливающий бессрочный статус многодетной семьи. В соответствии с ним, многодетной является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Статус подтверждается удостоверением единого образца, устанавливаемого правительством РФ.

Порядок установления статуса многодетной семьи утверждается правительством Московской области. Еще один социально значимый проект закона упростил получение услуги по бесплатному зубопротезированию для ряда льготных категорий граждан. Эту меру поддержки они смогут получить в любом медучреждении Подмосковья. В числе поддержанных депутатами-коммунистами — изменения в закон о Московском областном молодежном парламенте, в соответствии с которыми молодые парламентарии сохранят членство в Московском областном молодежном парламенте в случае службы по призыву или мобилизации в Вооруженных силах РФ или по контракту при условии участия в СВО.

На заседании был заслушан кандидат на должность зампредседателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Депутаты задали вопросы по направлениям работы, за которые будет отвечать кандидат на должность. Особое внимание было уделено проблеме оборота твердых коммунальных отходов. Фракция КПРФ приняла решение поддержать кандидатуру Владислава Мурашова на заседании Думы.

Также на заседании рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших на согласование в Мособлдуму.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов проинформировал о мероприятиях МК и ЦК КПРФ.

«19 мая, в 102-ю годовщину пионерской организации, на Красной площади состоится торжественный прием в пионеры. В мероприятии примут участие в основном школьники из Московской области, а также из Москвы и других регионов ЦФО. В этом году отмечается также 100-летие присвоения пионерской организации имени В. И. Ленина. Многие из вас участвуют в организации приема в пионеры на Красной площади, так как большинство детей, вступающих в пионерскую организацию, проживают в Московской области. Прошу принять активное участие в подготовке и проведении этого мероприятия. В июне состоится отправка очередного гуманитарного конвоя КПРФ для наших воинов, участвующих с СВО и жителей прифронтовых регионов. Необходимо активизировать работу по сбору гуманитарных грузов», — отметил Наумов.

Также на заседании фракции рассмотрели вопросы работы в территориальных округах.

Депутаты фракции КПРФ приняли активное участие в пленарном заседании Московской областной Думы и голосовали в соответствии с принятыми решениями. Законопроекты, поддержанные коммунистами, были приняты Мособлдумой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.