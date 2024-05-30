КПРФ поддержала предоставление бесплатных земель врачам-психиатрам Подмосковья

В четверг перед 86 пленарным заседанием Мособлдумы состоялось заседание фракции КПРФ в региональном парламенте. В ходе заседания фракции депутаты обсудили вопросы повестки 86 заседания регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александра Наумова.

Помимо Наумова, в заседании участвовали зампредседателя Мособлдумы Константин Черемисов, председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков, депутатыОлег Емельянов, Елена Мокринская, Татьяна Никитас, Татьяна Ордынская, Марк Черемисов.

Фракция КПРФ приняла решение поддержать принятие 7 проектов законов Московской области. Среди них законопроект, внесенный Общественной палатой Московской области, «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат муниципальных образований Московской области».

Также поддержку коммунистов получил проект закона, после принятия которого бесплатный земельный участок под ИЖС смогут также получить врачи по специальности «психиатрия».

Фракция КПРФ инициировала обсуждение возможности реализации этой меры еще в 2022 году. Сейчас врачам 38 специальностей предоставлено право на получение бесплатного земельного участка под ИЖС. Это будет способствовать закреплению медицинских работников в нашем регионе и повысит качество медицинского обслуживания жителей Подмосковья.

«Эта работа будет продолжена депутатами фракции КПРФ. Здравоохранение должно стать по-настоящему доступным и бесплатным для каждого жителя нашего региона», — подчеркнул Александр Наумов.

Он также поблагодарил депутатов и аппарат фракции за своевременную подготовку вопросов к докладам, включенным в повестку 86 заседания Мособлдумы.

Перед региональным парламентом выступили начальник управления министерства юстиции РФ по Московской области Михаил Зелепукин и руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

На заседании рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших на согласование в Мособлдуму. Надо отметить, что профильный комитет Мособлдумы рекомендовал поддержать федеральный законопроект, подготовленный при участии депутата фракции КПРФ в Госдуме Бориса Иванюженкова.

Наумов проинформировал о мероприятиях МК и ЦК КПРФ.

«1-2 июня, пройдет Пленум МК КПРФ. 6 июня мы отмечаем День русского языка и день рождения А. С. Пушкина. Прошу депутатов принять активное участие в мероприятиях, приуроченных к этой знаменательной дате. 17 июня состоится отправка очередного гуманитарного конвоя КПРФ для наших воинов, участвующих с СВО и жителей прифронтовых регионов, необходимо активизировать работу по сбору гуманитарных грузов», — отметил парламентарий.

Также на заседании фракции рассмотрели вопросы работы в территориальных округах.

Депутаты фракции КПРФ приняли активное участие в пленарном заседании Мособлдумы и голосовали в соответствии с принятыми решениями. Законопроекты, поддержанные коммунистами, были приняты Мособлдумой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.