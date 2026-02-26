«Коварный майностяг»: «Радиостанция Судного дня» передала загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или просто «Жужжалка», передала два загадочных слова, следует из сообщения Telegram-канала «УВБ-76 логи» , мониторящего активность станции.

В четверг в 12:32 по московскому времени вышла первая передача «Радио Судного дня», в которой прозвучало слово «майностяг». Затем в 13:55 вышло второе сообщение со словом «коварный».

Загадочная радиостанция УВБ-76 работает еще с 70-х годов прошлого века. Она постоянно транслирует однообразные звуковые сигналы, которые иногда прерываются голосовыми передачами. Это явление уже много лет привлекает внимание людей по всему миру.

Никто точно не знает, где именно находится станция и для чего она служит. При этом специалисты утверждают, что УВБ-76 работает на военных или спецслужбы.

