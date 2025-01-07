Коуч-психолог Андреев объяснил, как преодолевать проблемы в отношениях

Неважно, какой стаж отношений — десять лет или месяцев, — бывают периоды, когда возникающие конфликты сводят на нет всю романтику. Это происходит из-за того, что когда-то возникла проблема, на которую закрыли глаза вместо того, чтобы решить. В разговоре с РИАМО коуч-психолог Павел Андреев рассказал россиянам, как преодолевать трудности в отношениях.

Неразрешенные обиды и конфликты

«Муж против корпоратива, на который собирается его жена. Он начинает задерживаться на работе, пропадать в гараже, чтобы „наказать“ ее. Жена считает субботние рыбалки мужа отсутствием желания помочь ей в выходной с домашними делами. Она заявляет, что устала и не собирается быть „рабыней“. Любимая девушка на что-то обиделась и перестала отвечать на звонки. Мужчина в недоумении, что случилось, и не понимает, как ему себя вести. Подобных ситуаций — пруд пруди. Но всегда нужно помнить о том, что все мы разные, а отношения — это взаимопонимание и обоюдное желание слушать и слышать своего партнера», — рассказал Андреев.

Коуч-психолог отметил, что не нужно «наказывать» партнера молчанием, игнорированием или унижением. Такое поведение не поможет решить проблему, а только усугубит ее. Лучше всего найти время и спокойно обсудить ситуацию с партнером, предложив свои варианты ее решения. Например, мужчина может предложить свою помощь жене в другой день, взять на себя часть домашних дел, чтобы она тоже отдохнула в свой выходной.

В этом общении важно не обвинять партнера, а выражать свои чувства. Например, «не ты такой невнимательный», а «я расстроилась» или не «тебе лишь бы из дома уйти», а «мне одиноко без тебя». Разница в этих фразах колоссальная, и вероятность того, что партнер услышит правильную мысль и посыл, гораздо выше.

Невозможность понять друг друга из-за подавленных эмоций

«Кто-то думает: если я выскажусь негативно, то мой партнер обидится на меня и наш конфликт еще больше усугубится, поэтому лучше я промолчу. Лучше не буду вообще поднимать эту тему. Лучше не буду обращать на это внимание. В итоге эмоции подавляются и создается видимость благополучия, которая потом становится причиной многих проблем в отношениях. В моей практике был случай, когда женщина долго скрывала свое недовольство тем, как муж к ней относится. Она боялась, что если она скажет ему об этом, то он бросит ее. В результате она перестала делиться своими мыслями и чувствами, замкнулась в себе, что привело к отчуждению в отношениях», — рассказал эксперт.

Старые установки, мешающие гармонии в отношениях

Многие привычки и стереотипы о том, как должны выглядеть отношения, формируются еще в детстве. Например, кто-то считает, что в семье должна быть четкая иерархия: один партнер — «главный», а другой — «поддерживающий». Такая ситуация подразумевает определенные рамки: главный делает все, что считает нужным, и ему необязательно советоваться с партнером, а поддерживающий знает, что он ничего не решает.

Но гармоничные отношения должны строиться только на равенстве и взаимной поддержке. Сохранить взаимопонимание поможет совместное принятие решений и деление обязанностей, а также взаимоподдержка. Коуч-психолог дал пять советов россиянам, как правильно преодолевать проблемы в отношениях.

Быть честными друг с другом. Это не только о том, чтобы говорить правду, но и о том, чтобы делиться своими мыслями и чувствами. Если что-то беспокоит, не стоит держать это в себе — лучше обсудить с партнером. Честность создает атмосферу доверия.

Также психолог дал несколько советов, как преодолеть трудности в отношениях.

Слушать своего партнера с вниманием и уважением, без изначальных претензий. Создать привычку регулярно обсуждать ваши отношения. Говорить о том, что нравится, что можно улучшить и что беспокоит. Уважать личное пространство и желания любимого человека. Открыто обсуждать, что для обоих приемлемо, а что нет. Проводить время вместе, занимаясь чем-то, что нравится обоим. Даже обычная прогулка или поход в кино с последующим обсуждением фильма могут укрепить связь между партнерами. Поддерживать друг друга в трудные времена, проявлять понимание и сочувствие. Очень важно знать, что любимый человек рядом, и тогда трудности преодолимы.

По словам коуча, его опыт показывает, что такая работа в отношениях всегда дает положительный результат, а близость и доверие восстанавливаются.