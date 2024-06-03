Коуч назвала главную проблему при изучении иностранного языка

Изучать иностранные языки лучше с детства. Взрослые часто жалуются на отсутствие способностей, памяти и времени. Но главная проблема — это отсутствие концентрации, рассказала РИАМО языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

«На мой взгляд, однако, настоящая проблема в усвоении языка заключается в другом, а именно в отсутствии концентрации и буквально пространства в голове, куда можно „поместить“ новые знания», — отметила эксперт.

По ее словам, мозг человека часто переполнен всякой, в том числе ненужной информацией. Огромное количество новостей, время в социальных сетях и клиповое мышление приводит к тому, что мозг перестает воспринимать новые знания.

В таких ситуациях мотивация помогает не всегда. Людям сложно расставить приоритеты и организовать свою жизнь так, чтобы получать удовольствие не от результата, а от самого процесса изучения.