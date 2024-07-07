«Кото-строфа» может разразится после смены главы английского кабинета

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В Лондоне ожидают противостояние котов в резиденции премьера

В Лондоне ожидают «кошачье противостояние» в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Новый премьер Британии Кир Стармер намерен переехать на место работы вместе со своей кошкой Джо-Джо.

Однако, в резиденции главы кабинета уже 14 лет живет и исполняет свои обязанности кот Ларри, указывает издание.

Ларри считается «политическим» долгожителем на Даунинг-стрит. Кот ловил мышей при шести премьерах.

Английские журналисты уже назвали ситуацию потенциальной «кото-строфой» (cat-astrophe), если животные не подружатся.

Коты живут в лондонском «доме правительства» с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и получают за службу в 100 фунтов в год.