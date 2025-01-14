Котлован начали разрабатывать на месте будущей школы в Лосино-Петровском

Рабочие приступили к строительству школы на 1100 мест в микрорайоне Лукино — Варино городского округа Лосино-Петровский. Выполняется разработка котлована, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство школы ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«Сейчас выполняется разработка котлована. Далее приступаем к подготовке основания под фундамент. После подготовки основания приступим к заливке фундаментной плиты», — рассказал руководитель строительства на объекте Вячеслав Бобров.

Сейчас на площадке задействовано 13 единиц техники — три экскаватора и 10 самосвалов для вывоза грунта.

Новая школа разгрузит две имеющиеся в поселке Свердловский. Она рассчитана на 1100 учеников: 400 учащихся начальной и 700 старшей школы. Общая площадь образовательного учреждения составит более 15 тыс. кв. м.

Помимо учебных классов, в школе появится спортивный зал, специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом для 100 чел. и зоной IT, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями, пищеблок, медицинский кабинет.

Главная входная группа организована через внутренний двор. Потоки учащихся начальной и старшей школ разведены — для каждого спроектированы отдельные входы.

На территории школы появится футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол и др.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство с озеленением.

Открытие образовательного учреждения планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.