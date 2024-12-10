Котельниковская ДШИ им В. К. Андреева приглашает на декабрьские концерты

Детская школа искусств им В. К. Андреева городского округа Котельники приглашает слушателей на ежегодные декабрьские концерты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В здании школы искусств по адресу: микрорайон Силикат, дом № 35 состоятся праздничные отчетные концерты отделов школы и классов преподавателей.

13 декабря в 18:00 пройдет концерт учащихся класса Э. В. Журату «Ах, как я стараюсь на скрипочке играть!». 14 декабря в 17:00 — концерт воспитанников Л. Ю. Борбей «Путешествие в мир детского творчества». 16 декабря в 18:00 состоится концерт фортепианного отдела «Новогоднее конфетти», 10 декабря в 18:00 — «Музыка всегда с тобой» от учащихся класса С. Ю. Козловой, 20 декабря в 18:00 пройдет концерт отдела оркестровых инструментов «Фильм… Фильм? Фильм!», 20 декабря в 12:00 с концертом «Песни зимы» выступит хоровой отдел.

22 декабря в 12:00 пройдет концерт учащихся класса Г. И. Селютиной «С Новым годом, любимая школа!», а в 14:30 учащиеся класса Л. А. Мартыновой выступят с программой «Новогодние подарки».

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