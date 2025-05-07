Котельники присоединились к Международной акции «Сад Памяти»

6 мая глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым, активными жителями, школьниками, активистами «Движения Первых» и Юнармии высадили более 200 молодых саженцев сосен в Кузьминском лесопарке.

«Сад Памяти» — это еще один важный шаг к сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Это ежегодный масштабный проект по высадке 27 миллионов деревьев по всей стране в память о каждом погибшем советском человеке в годы Великой Отечественной войны. Зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах и за рубежом. А жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей также высаживают аллеи в память о погибших бойцах специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.