Кот отправился путешествовать на Кипр, где когда-то вел образ жизни бездомного до того, как его подобрала и приютила добрая семья, сообщили в администрации городского округа Долгопрудный.

«Что б я так жил», — наверняка кто-то скажет, прочитав нашу заметку про кота-киприота из Долгопрудного, который провел лето на своей родине — в городе Пафос.

Да, сегодня вальяжный, игривый и очень ухоженный котик по имени Персик может себе позволить улететь на Кипр и отдыхать там без заботы о пропитании. И делать вид, что не помнит те места, где всего полтора года назад он был бездомный и бедствовал.

Ранее семья из Долгопрудного во время отдыха на Кипре, спасла жизнь бездомному больному коту.

«Этим летом мы с мужем собрались уезжать на отдых, но с нашим Персиком не хотели расставаться, — рассказала жительница Долгопрудного Лариса Исаченко. — На самолете он уже летал, так что мы оформили все необходимые документы на него и отправились в путь».

На своей родине котик вел себя так, как будто не вспомнил, что когда-то здесь ему было очень плохо.

«Мы отдыхали в другом доме, где места Персику были незнакомы, и он быстро освоился, даже подружился с соседской собачкой, — рассказала Лариса Исаченко. — Но знаю точно одно, где бы мы с ним ни были, куда бы мы ни приезжали, ему везде хорошо, потому что мы рядом!»

Сейчас кот-киприот вернулся домой, в Долгопрудный. Продолжает проходить лечение от своего врожденного недуга, перенес еще несколько операций.

Ну да, этому котику можно позавидовать. Но не потому, что он летает на Кипр. А потому, что он живет в доброте и ощущении безмятежного счастья. Что сам факт того, что бывший киприотский бедолага сегодня имеет имя, теплый дом, любящих людей рядом — это поважнее будет. И Кипр тут вообще ни при чем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.