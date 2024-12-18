Костюм или прозрачное платье: стилист дала советы по образу на Новый год

Стилист Лина Дембикова заявила, что новогодний наряд можно органично вписать в повседневный гардероб. При подборе образа лучше отталкиваться от собственного стиля и предпочтений, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если девушка в повседневной жизни спокойно носит полупрозрачные вещи, она может остановить свой выбор на тонком платье, потому что этот образ не станет чем-то нетипичным в ее гардеробе», — сказала стилист.

По ее словам, хорошим вариантом может стать брючный костюм спокойных тонов или классическое платье трендовых цветов. Например, выгодно и красиво смотрится такой наряд в цвете капучино, а сделать образ более ярким поможет боа. Затем этот костюм можно в повседневной жизни носить на работу, сочетая брюки и пиджак с другими вещами.

Беспроигрышный вариант — черные или бордовые платья, которые можно сочетать с жакетом. Еще один интересный вариант — ассиметричное платье с накидкой.