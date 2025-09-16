Костяной свисток древнеегипетской стражи обнаружили в Амарне

На территории древнеегипетской Амарны при проведении археологических раскопок был найден костяной свисток. Предполагается, что данный предмет, сделанный из коровьего копыта, применялся местными полицейскими. Это первая подобная находка в Египте, сообщает Сноб со ссылкой на Live Science.

Город Амарна был основан приблизительно в 1347 году до нашей эры фараоном Эхнатоном, чье правление датируется периодом с 1349 по 1336 год до нашей эры. Эта новая столица просуществовала недолго, около 15 лет, после чего была оставлена жителями.

Свисток был найден командой проекта «Амарна» в районе, известном как Каменная деревня. Исследователи предполагают, что эта территория служила местом проживания рабочих, участвовавших в возведении царской гробницы.

Артефакт был обнаружен внутри строения, выполнявшего функцию контрольно-пропускного пункта. Там находилась стража, осуществлявшая контроль за перемещениями людей, входящих в Каменную деревню и покидающих ее.

«Похоже, эта территория находилась под усиленным контролем полиции, чтобы сохранить священное место гробницы известным и доступ к ней имели только те, кому это было необходимо», — пояснила археолог Мишель Лэнгли из университета Гриффита.