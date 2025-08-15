Кости верблюда, древняя ладонь: 15 августа в России отмечают День археолога

15 августа в России отмечают День археолога. В честь этого события были собраны самые удивительные находки за 2025 год, сообщает kp.ru .

Так, в Велижском районе Смоленской области археологи Государственного Эрмитажа обнаружили древний артефакт в духе фильмов Хичкока. Была найдена древняя ладонь, изготовленная в каменном веке. Она темная, точная вырезанная и отшлифованная, однако ее предназначение останется неизвестным.

Археологи из Сургутского госуниверситета нашли в Салехарде полтора десятка удивительных захоронений возрастом около 5 тыс. лет. Эти находки похожи на ступенчатые пирамиды, которые строили шумеры и вавилоняне, только в перевернутом виде. На Ямале же копали ямы со ступенями до 2 метров глубиной. Это считалось символом лестницы в подземное царство. Некоторые умершие лежат на лодке, а некоторые завернуты в бересты. Разница пока не раскрыта.

Древнегреческий портовый город, расположенный на берегу Керченского пролива, называют «Крымской Атлантидой», так как он почти полностью скрыт водами Черного моря. Летом ученые Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа начали раскопки в наземных частях и обнаружили кости верблюда.