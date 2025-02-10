Кости и бусы: следы поселения неизвестной культуры нашли в низовьях Волги

В низовьях Волги астраханские археологи наткнулись на следы поселения неизвестной культуры. В настоящее время команда специалистов из ООО «Археоцентр» проводит раскопки на бугре Киракле-Тобе. Среди найденных артефактов, которые ранее не встречались, можно отметить куски камней и костей, а также бусины и керамические изделия, сообщает «Бриф24» .

В числе объектов, вызвавших интерес у исследователей, также оказались керамический шар-грузило, тигель для выплавки цветных металлов и серп. Эти находки свидетельствуют о существовании оседлого населения примерно полторы тысячи лет назад.

Специалисты предполагают, что следы могли принадлежать каспийским гуннам. Также находки демонстрируют сходство с другим археологическим памятником — портовым городом Каракабак, расположенным на Каспии у залива Качак, который был открыт в Казахстане лишь в XXI веке.

По словам археологов, обнаруженная культура могла иметь торговые связи с приморским Дагестаном, полуостровом Мангышлак и Востоком.