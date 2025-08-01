«Кость широкая»: как гены влияют на жизнь человека

Ведущий научный сотрудник Национального центра генетических исследований Ирина Колесникова рассказала, что гены могут влиять на черты характера, склонность к зависимостям и даже на выбор партнера. Она отметила, что определенные генетические комбинации могут предрасполагать к изменам, однако ключевую роль в формировании личности играют воспитание и жизненный опыт, сообщает RT .

Генетика способна оказывать значительное влияние на формирование характера, темперамента и поведенческих особенностей человека. По словам Колесниковой, определенные комбинации генов могут предрасполагать к оптимизму, пессимизму, импульсивности или поиску новизны. Например, активность серотониновой и норадреналиновой систем при низкой активности дофаминовой может формировать склонность к авантюризму, а обратная ситуация — к рефлексии и критичности.

Специалист пояснила, что генетические особенности могут влиять и на склонность к зависимостям. Так, изменения в гене DRD2 связаны с поиском новизны, импульсивностью и риском развития различных зависимостей, включая алкогольную. Ген DRD4, по ее словам, может быть связан с тягой к острым ощущениям, в том числе в сексуальной сфере, что увеличивает вероятность измен.

Генетика еще влияет на когнитивные способности, структуру нервной системы и даже на выбор партнера. Исследования показывают, что люди часто выбирают партнеров с отличающимся набором генов HLA, что способствует укреплению иммунитета будущих детей. Кроме того, некоторые гены могут снижать или повышать либидо.

Однако, как подчеркнула Колесникова, наследственность не определяет личность полностью. На формирование характера влияют и среда, и воспитание. К частично наследуемым чертам она отнесла экстраверсию, тревожность и активность.

Позитивные изменения, связанные с работой над собой, пока недостаточно изучены с точки зрения передачи по наследству. В целом, по ее словам, гены лишь задают предрасположенность, а окончательное формирование личности зависит от жизненного пути человека.