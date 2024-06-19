Космос и Радость: психолог предостерег от наделения ребенка редким именем

Психолог Самбурский: редкое имя ребенка может повлиять на его психику

Московские ЗАГСы информировали, что самыми необычными именами новорожденных горожан в 2024 году стали Радость, Эльбрус и Космос. На этот счет клинический психолог Станислав Самбурский отметил, что редкое имя, которым родители наделили ребенка под воздействием сиюминутных обстоятельств, в будущем рискует негативно отразиться на его психике, сообщает RuNews24 .

«Необычные имена могут формировать у детей низкую самооценку и комплекс неполноценности», — предупредил эксперт.

По словам специалиста, ребенок может стать объектом насмешек со стороны сверстников и даже взрослых, а также испытывать трудности в общении. У подростка может развиться страх контактов с другими людьми из-за боязни быть непонятым, предупредил Самбурский.

Таким образом, по словам эксперта, выбор необычного имени для малыша может иметь совершенно разные последствия, вплоть до проблем с ментальным здоровьем и социальной адаптацией ребенка.

Кроме того, нередко носители необычных имен во взрослом возрасте меняют свое имя на более созвучное и привычное, отметил психолог.