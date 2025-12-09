Космонавты Рыжиков, Зубрицкий и Ким вернулись на Землю с МКС

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» совершил посадку в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган. На Землю с Международной космической станции вернулись космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонни Ким, сообщает «Царьград» со ссылкой на Роскосмос.

Непосредственно перед началом этапа возвращения на нашу планету, экипаж осуществил переход с МКС на борт корабля «Союз МС-27». Космонавты попрощались со своими коллегами, оставшимися на станции, после чего люки между кораблем «Союз» и МКС были герметизированы.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур 8 апреля 2025 года.

Для командира корабля Сергея Рыжикова данный полет стал третьим в его космической карьере. Общая продолжительность пребывания космонавта в космосе в предыдущих двух полетах составила 358 суток.

Алексей Зубрицкий и Джонни Ким впервые отправились в космос в рамках этой экспедиции. В ходе миссии Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос, которые состоялись 16 и 28 октября.

Во время работы за пределами станции, на многофункциональном лабораторном модуле «Наука», они произвели установку аппаратуры «Экран-М», разработанной для эксперимента по молекулярно-лучевой эпитаксии и выращиванию полупроводниковых материалов в условиях открытого космоса.

Кроме того, космонавты установили импульсный плазменный инжектор для проведения эксперимента «Импульс», провели очистку иллюминатора модуля «Наука» и выполнили замену кассеты аппаратуры «Экран-М». Также был осуществлен перенос внешнего пульта управления EMMI для дистанционного манипулятора ERA.

