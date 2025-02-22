«Космонавтов готовят разносторонне»: Серова встретилась со школьниками в Мытищах

В Российском университете кооперации в Мытищах около 400 подмосковных школьников и студентов из свыше 10 встретились с летчиком-космонавтом, советником губернатора Московской области, Героем России Еленой Серовой.

На встрече присутствовали и активисты реготделения Всероссийского сообщества детей и молодежи «Движение Первых».

Общение проходило в формате диалога. Юные жители области задали Серовой десятки вопросов. Их интересовало буквально все: кто такой «современный герой», как добиться поставленной в жизни цели, как проходит подготовка космонавтов.

«После окончания Московского авиационного института я в очень непростой период времени, в конце 1990-х годов, пришла на работу после института в качестве молодого инженера-специалиста по постоянно действующим системам кораблей „Союз“ и „Прогресс“ в Ракетно-космическую корпорацию „Энергия“ (Центр управления полетами) которая находится в городе Королев. Не думала, что стану космонавтом. Я просто любила свою профессию, была влюблена в небо космос. Мне хотелось быть полезной своему народу, своей стране», — поделилась Серова.

Когда разговор зашел об образовании, летчик-космонавт отметила, что изучение всех предметов и в школе, и в вузе одинаково важно.

Фото - © Пресс-служба летчика-космонавта Елены Серовой Фото - © Пресс-служба летчика-космонавта Елены Серовой

«Космонавтов готовят разносторонне. Они не только спортсмены, но и технари-инженеры, и ученые», — отметила Серова.

Она пояснила, что космонавты должны уметь починить на станции любое оборудование, проводить разные исследования, а при необходимости и оказать медпомощь коллегам.

«Было ли сложно? Да, было. Но главное никогда не сомневаться в своих силах. Ставить цель и идти к ней, не боясь трудностей, тогда обязательно все получится», — напутствовала юных жителей региона Герой России.

Встречу провели в рамках флагманского проекта «Движения Первых» «Классные встречи», который входит в федпроект «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Участниками «Движения Первых» являются свыше 9,6 млн человек. Подмосковье по количеству участников занимает первое место среди регионов РФ. Всего в проектах и мероприятиях движения принимают участие более 340 тыс. активистов из области.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.