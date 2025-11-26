Космонавт Зубрицкий рассказал о главных навыках для работы на МКС

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий на V конгрессе молодых ученых в Сириусе рассказал, что для работы на международной космической станции важно уметь надежно фиксировать инструменты, а умение держать равновесие в невесомости не пригодится, сообщает «Царьград» .

Зубрицкий в ходе онлайн-встречи с участниками конгресса поделился своим опытом о необходимых навыках для работы в космосе.

Он отметил, что умение держать равновесие в невесомости не требуется, так как «упасть здесь невозможно». По его словам, гораздо важнее научиться держать все необходимое оборудование и инструменты рядом и надежно их фиксировать.

«Если что-то отпустить и отвернуться, при возврате вы можете не обнаружить этот инструмент», — пояснил космонавт.

Во время встречи космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий также ответили на вопросы о жизни на МКС и показали зрителям, как действуют законы физики в невесомости на примере воды.

Конгресс молодых ученых проходит ежегодно на федеральной территории Сириус и объединяет молодых исследователей, студентов и школьников из России и других стран. В мероприятии участвуют лидеры российской науки, государственные и общественные деятели, а также руководители образовательных и научных учреждений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.