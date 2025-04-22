Космонавт наградил руководителя предприятия Подольска за создание музея

Герой России, летчик-космонавт и вице-президент Федерации космонавтики России (ФКР) Федор Юрчихин вручил президенту подольского предприятия АО «ПТС» Сергею Барбулеву медаль «За заслуги» ФКР за активное участие в популяризации истории и достижений отечественной космонавтики, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Барбулев создал музей на возглавляемом предприятии. В нем собрана уникальная коллекция, посвящённая достижениям российской космонавтики и годовщине первого полета человека в космос.

В музее хранятся редкие почтовые марки, конверты и открытки, фото, книги с автографами космонавтов, модели ракет, настоящие скафандры и многое другое.

Регулярно на завод приезжают и сами космонавты. Проводят встречи со школьниками, на которых рассказывают о своей профессии и полетах в космос.

Также на ПТС создали экспозицию, посвященную пожарному делу и водолазной технике. На крыше расположилась теплица с обширной коллекцией суккулентов.

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