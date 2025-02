Косметику американского бренда МАС потребовали запретить в РФ

В России американский бренд MAC зарегистрировал новый логотип с надписью All Ages All Races All Genders, которая, согласно лингвистической экспертизе, попадает под статью о пропаганде ЛГБТ*. Фраза переводится как «всех возрастов, всех рас, всех полов», пишет SHOT.