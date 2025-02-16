Косметику американского бренда МАС потребовали запретить в РФ

Американский бренд косметики MAC могут запретить в РФ за пропаганду ЛГБТ*

В России американский бренд MAC зарегистрировал новый логотип с надписью All Ages All Races All Genders, которая, согласно лингвистической экспертизе, попадает под статью о пропаганде ЛГБТ*. Фраза переводится как «всех возрастов, всех рас, всех полов», пишет SHOT .

Товарный знак американского бренда привлек внимание патентного бюро GPG. После этого была назначена лингвистическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что лозунг «всех возрастов, всех рас, всех полов» подразумевает, что в мире существует больше гендеров, чем два традиционных — мужской и женский.

На официальном сайте косметики MAC также нашли подтверждение того, что компания сотрудничает с представителями ЛГБТ*-движения. На портале размещены соответствующие фотографии.

Патентная компания уже направила запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Госдуму и МВД. Продукцию американской компании хотят запретить в России.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.